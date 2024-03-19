Пути дальнейшего развития ракеты «305» / ЛМУР

Госкорпорация «Ростех» планирует продолжать развитие управляемой ракеты «Изделие 305» / ЛМУР. В существующем виде этот образец полностью устраивает вооруженные силы, но организация-разработчик видит возможность дополнительно его улучшить.
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