“Если полыхнет, то будет грустно”. Эксперт о рисках и трендах в экономике в 2022 году

Пандемия, сложная ситуация вокруг Украины, потенциальные санкции в отношении России: как всё это повлияет на благосостояние граждан в наступившем году? На этот и другие непростые вопросы попытался взвешенно ответить гость “Переговорки” на amic.
Пандемия, сложная ситуация вокруг Украины, потенциальные санкции в отношении России: как всё это повлияет на благосостояние граждан в наступившем году? На этот и другие непростые вопросы попытался взвешенно ответить гость “Переговорки” на amic.
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