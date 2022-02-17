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“Если полыхнет, то будет грустно”. Эксперт о рисках и трендах в экономике в 2022 году

“Если полыхнет, то будет грустно”. Эксперт о рисках и трендах в экономике в 2022 году

Пандемия, сложная ситуация вокруг Украины, потенциальные санкции в отношении России: как всё это повлияет на благосостояние граждан в наступившем году? На этот и другие непростые вопросы попытался взвешенно ответить гость “Переговорки” на amic.

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