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Увидела, первый раз, борщ на Кубани и удивилась, он же должен быть красным

Увидела, первый раз, борщ на Кубани и удивилась, он же должен быть красным

Борщевая свекла лежит рядом с петрушкойА передо мной, в кастрюле, был оранжевый суп и хозяйка меня уверяла, что это и есть, настоящий кубанский борщ.

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