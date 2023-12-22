Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе. «Гражданская коалиция», которая с другими оппозиционными партиями сформировала правительство Польши, в ходе предвыборной парламентской кампании продвигала программу «100 конкретных дел за 100 дней», содержащую наиболее важные вопросы, которые будет решать после победы на парламентских выборах.