ИИ-ускорители AMD удостоились похвалы от техдиректора Microsoft — акции производи...

ИИ-ускорители AMD удостоились похвалы от техдиректора Microsoft — акции производителя чипов подскочили на 5 %Акции AMD выросли почти на 5% в четверг, на следующий день после того, как технический директор компании Microsoft заявил, что производитель чипов укрепляет свои позиции на рынке аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта, где сейчас с большим отрывом доминирует NVIDIA.