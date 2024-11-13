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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самоделкина о сотрудничестве с Арутюняном: «Думаю, будем ездить на мини-сборы»

Софья Самоделкина выступает за Казахстан. Интервью записывалось до стажировки. «Естественно, это и по советам, и просто мне сказали подумать: может, у тебя есть еще какие-то варианты.

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