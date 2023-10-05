МЧС локализовали пожар на заводе по производству паллет под Красноярском

Спасатели МЧС России вечером 4 октября локализовали пожар в Емельяновском районе Красноярского края. Возгорание произошло на территории завода по производству паллет, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.
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