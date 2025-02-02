Захарова предложила изменить функционал USAID

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с приостановкой работы Агентства по международному развитию США (USAID) предложила переделать его в «Агентство помощи самим себе» в случае возобновления деятельности.
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