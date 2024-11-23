Госдума разрешает снять кредиты с участников СВО: решение коснется и их супругов – спишут до 10 млн рублей Ольга БезродняяГосдума приняла историческое решение, которое значительно облегчит финансовое бремя для участников специальной военной операции (СВО) и их семей.