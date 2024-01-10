Воздержания поста: поможет ли рейтинг ЧОПов усилить безопасность в школах

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон обратились к директору Росгвардии Виктору Золотову с инициативой о создании реестра, наличие в котором будет обязательным для занимающихся обеспечением безопасности в школах охранных предприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии