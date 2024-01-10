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Воздержания поста: поможет ли рейтинг ЧОПов усилить безопасность в школах

Воздержания поста: поможет ли рейтинг ЧОПов усилить безопасность в школах

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон обратились к директору Росгвардии Виктору Золотову с инициативой о создании реестра, наличие в котором будет обязательным для занимающихся обеспечением безопасности в школах охранных предприятий.

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