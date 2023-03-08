Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота

Артем Чекалин, муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), 8 марта объяснил происхождение десяти паспортов и восьми килограммов золота, которые обнаружили у семьи во время обыска по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей.