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Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота

Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота

Артем Чекалин, муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), 8 марта объяснил происхождение десяти паспортов и восьми килограммов золота, которые обнаружили у семьи во время обыска по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей.

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