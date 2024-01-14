Украинский министр Камышин заявил о проблемах с производством боеприпасов

Украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин в эфире украинского телеканала "Рада" заявил, что оборонная промышленность страны испытывает самые большие сложности с производством артиллерийских боеприпасов.
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