Российского студента-программиста обвинили в госизмене за атаки по заданию Киева

Федеральная служба безопасности возбудила дело по статье «Госизмена» на 18-летнего студента-программиста из Томска, который по заданию украинских спецслужб совершил серию компьютерных атак на информационные сайты администрации города и местного политехнического университета .
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