npj: дефицит витамина В в кишечнике запускает воспаление при болезни Паркинсона

Ученые из Высшей медицинской школы Университета Нагои в Японии установили, что нехватка генов, ответственных за производство кишечными бактериями витаминов В2 и В7, может быть фактором риска болезни Паркинсона.
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