Пончики с вареньем на сковороде

Предлагаю вам попробовать замечательные пончики с вареньем. Все кто их пробовал, остались в восторге! Пончики, жаренные на сковороде, получаются нереально пышными, нежными, с небольшой пустотой внутри, которую можно как раз начинить вареньем или джемом.