Злоумышленники научились создавать несуществующих людей и контент 18+

Дипфейки стали использовать для обмана россиян на сайтах знакомств. По сути, мошенники обновили уже существующую схему фальшивых свиданий, теперь с помощью специальных ИИ-программ злоумышленники создают несуществующих людей и контент 18+.
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