Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Ну понятное дело Зеля бесится. Закончится СВО, закончится и Зеля.... а так заканчиваться не хоца!!! Вроде все так хор...Трамп-младший зая...
  • Александр Лагуткин
    Защищают!?  Они заняты замещением коренного населения России дикими средневековыми басмачами.В Москве арестова...
  • Лидия Санникова
    Это не новые территории, а возвращенные, разбазаренные в Союзе, российские территории.Президент Чехии П...

Рособрнадзор предупредил 5 вузов о нарушениях на экзаменах по русскому языку

Рособрнадзор предупредил 5 вузов о нарушениях на экзаменах по русскому языку

Пять российских вузов получили предостережение Рособрнадзора о недопустимости нарушений обязательных требований к проведению экзаменов по русскому языку как иностранному, основам законодательства и истории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх