Рособрнадзор предупредил 5 вузов о нарушениях на экзаменах по русскому языку

Пять российских вузов получили предостережение Рособрнадзора о недопустимости нарушений обязательных требований к проведению экзаменов по русскому языку как иностранному, основам законодательства и истории России.
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