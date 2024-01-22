В Госдуме назвали анекдотом попытку США снизить зависимость от российского зерна

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов назвал анекдотом законопроект США No Russian Agricultural Act, направленный на снижение зависимости от российской сельскохозяйственной … .
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