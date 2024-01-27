Операторами ударных FPV-дронов: на Купянском направлении уничтожена шведская БМП CV-90

На Купянском направления операторами ударных FPV-дронов общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожена боевая машина пехоты CV-90 шведского производства, а также боевая бронированная машина ВСУ.
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