БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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УБИЙЦЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ: БОЙЦЫ СПЕЦОПЕРАЦИИ РАССКАЗАЛИ О ГЛАВНОЙ ПОМОЩИ ВРАГУ В РУССКОМ ТЫЛУ

УБИЙЦЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ: БОЙЦЫ СПЕЦОПЕРАЦИИ РАССКАЗАЛИ О ГЛАВНОЙ ПОМОЩИ ВРАГУ В РУССКОМ ТЫЛУ

ФОТО: SAKAN.P/SHUTTERSTОСK.СОM ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Участники СВО и эксперты обратилась к властям с призывом "остановить преступную деятельность частных клиник".

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Комментарии
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Лев Сивохин
Запрет на аборты породит проведение криминальных абортов, что чревато также и для беременных женщин.
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15 час.
татьяна кирк
Так вбейте в головы этих идиоток,  что они себя губят вместе с ребёнком  !
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15 час.
Агрофена Иванова
А в СССР у тебя много было жилья??? Много было чем кормить? На среднюю зарплату могла купить в 150 руб- по 1 руб- дес - 150 дес яиц--- сейчас на среднюю  60 т р---1 000 дес яиц по 60 р .То же с сахаром- мясом и курятиной.... И при архи дешёвой одежде и обуви....Половина детей уже от обжорства страдают - как и всё население- скоро США догоним по толщине,,,,,)))))😱😱😱
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11 час.

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