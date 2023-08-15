УБИЙЦЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ: БОЙЦЫ СПЕЦОПЕРАЦИИ РАССКАЗАЛИ О ГЛАВНОЙ ПОМОЩИ ВРАГУ В РУССКОМ ТЫЛУ

Агрофена Иванова

А в СССР у тебя много было жилья??? Много было чем кормить? На среднюю зарплату могла купить в 150 руб- по 1 руб- дес - 150 дес яиц--- сейчас на среднюю 60 т р---1 000 дес яиц по 60 р .То же с сахаром- мясом и курятиной.... И при архи дешёвой одежде и обуви....Половина детей уже от обжорства страдают - как и всё население- скоро США догоним по толщине,,,,,)))))😱😱😱