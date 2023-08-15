ФОТО: SAKAN.P/SHUTTERSTОСK.СОM ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Участники СВО и эксперты обратилась к властям с призывом "остановить преступную деятельность частных клиник".
УБИЙЦЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ: БОЙЦЫ СПЕЦОПЕРАЦИИ РАССКАЗАЛИ О ГЛАВНОЙ ПОМОЩИ ВРАГУ В РУССКОМ ТЫЛУ
Комментарии
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Лев Сивохин
Запрет на аборты породит проведение криминальных абортов, что чревато также и для беременных женщин.
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15 час.
татьяна кирк
Так вбейте в головы этих идиоток, что они себя губят вместе с ребёнком !
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15 час.
Агрофена Иванова
А в СССР у тебя много было жилья??? Много было чем кормить? На среднюю зарплату могла купить в 150 руб- по 1 руб- дес - 150 дес яиц--- сейчас на среднюю 60 т р---1 000 дес яиц по 60 р .То же с сахаром- мясом и курятиной.... И при архи дешёвой одежде и обуви....Половина детей уже от обжорства страдают - как и всё население- скоро США догоним по толщине,,,,,)))))😱😱😱
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11 час.
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