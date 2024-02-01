Пеп Гвардиола: «Может, уйду, если все пойдет наперекосяк, или я потеряю команду. Полтора года – большой срок»

«Победы помогают тебе быть более энергичным. Когда проигрываешь, устаешь сильнее. Вижу, что команда прогрессирует и играет со сложными соперниками – например, на «Гудисон Парк» после клубного чемпионата мира, против «Ньюкасла» или «Тоттенхэма» на выезде.