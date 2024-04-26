В Госдуме ответили, поддержат ли кандидатуру Мишустина на пост премьера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Глава фракции ЕР Владимир Васильев на вопрос, поддержит ли «Единая Россия» кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказал, «мы не знаем, кто будет представлен».