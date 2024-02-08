В Steam вышла необычная постапокалиптическая RPG с открытым миром, темными сущн...

В Steam вышла необычная постапокалиптическая RPG с открытым миром, темными сущностями и милыми котикамиНезависимая компания Dimensionless Games выпустила в Steam постапокалиптическую RPG с открытым миром и элементами хоррора под названием On Dark Terms.
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