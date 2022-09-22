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Батальон исчезает за три дня: Почему ВСУ внезапно начали терять под Херсоном больше людей, чем в Донбассе

Батальон исчезает за три дня: Почему ВСУ внезапно начали терять под Херсоном больше людей, чем в Донбассе

10 волн наступления ВСУ на юге закончились ничем. Ошибки на фронте, а также появление новейшего вооружения у ВС РФ обращают в прах намерения Киева отбить юг Украины Фото © ТАСС / Михаил Терещенко В сентябре ВСУ активизировали попытки отбить Херсон.

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