Батальон исчезает за три дня: Почему ВСУ внезапно начали терять под Херсоном больше людей, чем в Донбассе

10 волн наступления ВСУ на юге закончились ничем. Ошибки на фронте, а также появление новейшего вооружения у ВС РФ обращают в прах намерения Киева отбить юг Украины Фото © ТАСС / Михаил Терещенко В сентябре ВСУ активизировали попытки отбить Херсон.