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Индия готовит зачистку сетей от Huawei и ZTE — замена китайского оборудования может обойтись в $3 млрд

Индия готовит зачистку сетей от Huawei и ZTE — замена китайского оборудования может обойтись в $3 млрд

Нью-Дели оценивает масштабы уже установленного оборудования и возможные расходы операторов Правительство Индии рассматривает план по систематической замене китайского телекоммуникационного оборудования в мобильных сетях из соображений национальной безопасности.

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