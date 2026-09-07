Индия готовит зачистку сетей от Huawei и ZTE — замена китайского оборудования может обойтись в $3 млрд

Нью-Дели оценивает масштабы уже установленного оборудования и возможные расходы операторов Правительство Индии рассматривает план по систематической замене китайского телекоммуникационного оборудования в мобильных сетях из соображений национальной безопасности.
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