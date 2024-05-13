Расчеты FPV-дронов уничтожили замаскированные позиции ВСУ

В приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины операторы FPV-дронов группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили замаскированные позиции и живую силу украинских террористических формирований.
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