Яркое, как и сама Раневская: любимое блюдо великой Фаины Георгиевны — курица «Ля-пуль»

Что ела та, которая запомнилась всем своим искрометным юмором и невероятной харизмой. Фаина Георгиевна Раневская, великая советская актриса, известная своим острым языком и неподражаемым чувством юмора, оставила яркий след не только в искусстве, но и в памяти поклонников благодаря своей любви к жизни и всему прекрасному.