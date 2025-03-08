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Яркое, как и сама Раневская: любимое блюдо великой Фаины Георгиевны — курица «Ля-пуль»

Яркое, как и сама Раневская: любимое блюдо великой Фаины Георгиевны — курица «Ля-пуль»

Что ела та, которая запомнилась всем своим искрометным юмором и невероятной харизмой. Фаина Георгиевна Раневская, великая советская актриса, известная своим острым языком и неподражаемым чувством юмора, оставила яркий след не только в искусстве, но и в памяти поклонников благодаря своей любви к жизни и всему прекрасному.

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