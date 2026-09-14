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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гомоляко о дисквалификации Спронга: «Вообще ничего не было. Никулин сам низко опустился, Дэниэл попал выше локтя и ниже плеча, рука прижата – не было умысла»

Бывший спортивный директор «Лады» и «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал дисквалификацию нападающего Дэниэла Спронга на один матч за силовой прием против форварда « Сибири » Степана Никулина .

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