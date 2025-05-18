Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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10-летний Дима из Волгодонска рассказал «Блокноту», как спас девушку от похищения калмыком

10-летний Дима из Волгодонска рассказал «Блокноту», как спас девушку от похищения калмыком

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