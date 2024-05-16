Иностранных студентов челябинского вуза выдворили из страны

Иностранных студентов одного из челябинских вузов выгнали из страны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, аннулирование разрешения на временное пребывание в РФ произошло после того, как вскрылся факт фальсификации справок об отсутствии судимости.
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