Иностранных студентов челябинского вуза выдворили из страны

Иностранных студентов одного из челябинских вузов выгнали из страны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, аннулирование разрешения на временное пребывание в РФ произошло после того, как вскрылся факт фальсификации справок об отсутствии судимости.