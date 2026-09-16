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Газета.ру

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Ле Пен: ситуация во Франции не дает продолжать финансирование Украины

Ле Пен: ситуация во Франции не дает продолжать финансирование Украины

Франция при текущем финансовом положении не в состоянии продолжать финансирование Украины. Об этом кандидат в президенты страны, лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила в эфире LCI.

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