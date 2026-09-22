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Цены на золото снижались 22 сентября из-за прогнозов о высоких ставках в США

Цены на золото снижались 22 сентября из-за прогнозов о высоких ставках в США

Торговая сессия 22 сентября демонстрировала снижение цен на золото. Котировки опускались на фоне ожиданий, что процентные ставки в США могут оставаться высокими дольше.

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