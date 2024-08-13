🤝 Более 2,5 тысяч услуг по реабилитации получили участники СВО в Волгоградской области с начала года Для бойцов созданы особые пространства.
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🤝 Более 2,5 тысяч услуг по реабилитации получили участники СВО в Волгоградской области с начала года Для бойцов созданы особые пространства.