В Кагосиме произошла самая массовая гибель кораллов за последние 26 лет

Свыше 60% потерь популяции кораллов в заливе Касари у острова Амами-Осима (префектура Кагосима) установило исследование, проведенное Ассоциацией исследований морской жизни Амами, 3 января сообщает The Asahi Shimbun.
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