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Политика как она есть

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Алаудинов дал оценку действиям ВСУ в Курской области

Алаудинов дал оценку действиям ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выполнили поставленных задач в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

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