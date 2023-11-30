Зеленский провел разговор с Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и заявил о важности обеспечить единство внутри Европейского союза (ЕС) по вопросу переговоров о членстве республики, а также выделении 50 миллиардов евро помощи на последующие годы.