Зеленский провел разговор с Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и заявил о важности обеспечить единство внутри Европейского союза (ЕС) по вопросу переговоров о членстве республики, а также выделении 50 миллиардов евро помощи на последующие годы.
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