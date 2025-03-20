Дружил с сыном Николая II и играл Чарли Чаплина на сцене: удивительная история «нашего деда» Георгия Светлани

Жизнь некоторых актеров оказывается интереснее, чем любое кино. Артист Георгий Светлани прошел удивительный путь от мальчика из крестьянской семьи до особы, приближенной к императору, а затем — одного из самых популярных эпизодических актеров советского кино.
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