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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Дружил с сыном Николая II и играл Чарли Чаплина на сцене: удивительная история «нашего деда» Георгия Светлани

Жизнь некоторых актеров оказывается интереснее, чем любое кино. Артист Георгий Светлани прошел удивительный путь от мальчика из крестьянской семьи до особы, приближенной к императору, а затем — одного из самых популярных эпизодических актеров советского кино.

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