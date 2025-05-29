Началась зачистка Одессы: Истерика Келлога не случайна. Русские пошли ва-банк и не прогадали

Вадим Егоров Россия наконец-то начинает воевать по-настоящему: пылает Киев, дымит побережье Одессы. В "жемчужине у моря" наши доблестные ракетчики накрыли крупную партию БПЛА и беспилотных катеров, прибывших в город предположительно из Британии.
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