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В МВД предупредили о новой схеме мошенничества через домовые чаты

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества через домовые чаты

Россиян предупредили о набирающей популярность схеме мошенничества с использованием домовых чатов. Зарегистрировавшись в них под видом жильцов, злоумышленники размещают объявления, за которыми скрываются фишинговые ссылки, похищающие личные данные.

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