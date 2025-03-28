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В автосервисе раскрыли 10 самых частых причин плавающих оборотов двигателя

В автосервисе раскрыли 10 самых частых причин плавающих оборотов двигателя

Во время эксплуатации автомобиля водители нередко сталкиваются с неожиданными скачками оборотов двигателя, которые могут сопровождаться рывками, перебоями в работе мотора, а в отдельных случаях даже его внезапной остановкой.

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