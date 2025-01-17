Полиция Приморского района вышла на подозреваемого в нападении на 70-летнюю женщину в храме Пантелеймона Целителя.
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Полиция Приморского района вышла на подозреваемого в нападении на 70-летнюю женщину в храме Пантелеймона Целителя.