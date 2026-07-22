Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Гнездове обнаружили парное погребение мужчины и женщины

В Гнездове обнаружили парное погребение мужчины и женщины

Археолог Василий Новиков сообщил о результатах раскопок большого кургана в Полевой группе. В этом сезоне на раскопе ЦС-XXXII с использованием комплекса неинвазивных методов была найдена большая погребальная камера.

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