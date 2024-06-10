Оппозиция Армении призвала к массовой акции неповиновения 10 июня

REUTERS/Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS Лидер армянского оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал протестующих выйти на массовую акцию неповиновения, которая будет длиться четыре дня, начиная с 10 июня.