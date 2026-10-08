"It's F*cking Annoying": Jeremy Strong's Costars Have Been Calling Out His Intense Method Acting For 5 Years — And Now He Says He Doesn't "Need To Apologize"

"Method acting just means you're a bad actor lol. There's skill in being able to instantly change into a character, and if he doesn't have that ability then he should stick to straight-to-DVD movies"View Entire Post ›.
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