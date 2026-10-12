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Царьград

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Ночью перекроют железнодорожный переезд: водителей ждут три этапа

Ночью перекроют железнодорожный переезд: водителей ждут три этапа

В Новосибирске с 22:00 до 00:30 проезжую часть на 2-й Станционной частично сузят, а с 00:30 до 05:30 переезд полностью закроют для транспорта.

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