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Zero Hedge

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China To Arm Iran With Hundreds Of MANPADS Despite Trump Warnings: Report

China To Arm Iran With Hundreds Of MANPADS Despite Trump Warnings: Report

China To Arm Iran With Hundreds Of MANPADS Despite Trump Warnings: Report President Trump has repeatedly said that China's President Xi Jinping has directly assured him that Beijing will not supply Iran with weaponry or military support.

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