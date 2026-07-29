China To Arm Iran With Hundreds Of MANPADS Despite Trump Warnings: Report President Trump has repeatedly said that China's President Xi Jinping has directly assured him that Beijing will not supply Iran with weaponry or military support.
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