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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стоунз уверен, что Фоден может стать лучшим на Евро-2024 и должен считаться игроком уровня Мбаппе и Беллингема: «100%. Он просто невероятен. Пришло время показать миру, на что Фил способен»

– Да. Я предвзят, но думаю, что он просто невероятен. Он играет так здорово, как будто он в парке. Чувствуется, что он многое привнес в свою игру.

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