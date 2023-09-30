Готовим настоящую карбонару по рецепту Джейми Оливера

Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер показал рецепт настоящей итальянской пасты карбонара. Блюдо настолько же вкусное, насколько и простое, а секрет Оливера в сыром яйце, которое разбивается прямо на готовую уже пасту.
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