Неожиданно: многие поляки поблагодарили Россию за уничтожение музея нациста Шухевича во Львове

Поляки бурно отреагировали на новость об уничтожении львовского музея одного из основателей ОУН (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) Романа Шухевича – в комментариях они благодарят Россию и президента Владимира Путина, считая это возмездием за «Волынскую резню».