Поляки бурно отреагировали на новость об уничтожении львовского музея одного из основателей ОУН (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) Романа Шухевича – в комментариях они благодарят Россию и президента Владимира Путина, считая это возмездием за «Волынскую резню».
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