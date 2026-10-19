В октябре 2026 года куриные яйца в России подешевели на 2,4%, вернувшись к средней стоимости. Экономист Леонид Холод связывает это с восстановлением равновесия спроса и предложения.
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